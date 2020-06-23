السعودية اليوم / رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية يرحب بقرار المملكة حول الحج



القاهرة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية في جامعة الدول العربية المستشار محمد خالد الضاحي بالتدابير الاحترازية المتخذة من قبل المملكة العربية

وقال المستشار الضاحي في تصريح لـ"واس" : إن خطوة المملكة تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أكد على حماية حق الإنسان في الحياة بوصفه الحق الأسمى الذي يتبوأ سدة الحقوق الإنسانية، وحمايته هو الشرط الأساسي للتمتع بسائر الحقوق والحريات الأخرى المعترف بها.

وشدد على أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان ألقى على عاتق المملكة التزاما باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية والوقائية في سبيل حماية الحق في الحياة والحق في الصحة لحجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من أية مخاطر صحية والقضاء على الأمراض السارية والمعدية.

ولفت الضاحي انتباه الدول العربية والإسلامية وجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى ضرورة تفعيل قيم التعاون والتضامن والتفاهم الدولي في مواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته وتحدياته بوصفها أهم وأقصر الطرق لحماية السلام العالمي والتنمية الدولية والمصير الواحد للبشرية.

// انتهى //

19:52ت م

0239



القاهرة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسرحب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية في جامعة الدول العربية المستشار محمد خالد الضاحي بالتدابير الاحترازية المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19 )، ومنها اقتصار تأدية مناسك الحج لهذا العام بأعداد محدودة جدا من الراغبين في أدائها من المواطنين والمقيمين لمختلف الجنسيات في المملكة بشكل آمن صحيا، يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي بين الحجيج.وقال المستشار الضاحي في تصريح لـ"واس" : إن خطوة المملكة تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أكد على حماية حق الإنسان في الحياة بوصفه الحق الأسمى الذي يتبوأ سدة الحقوق الإنسانية، وحمايته هو الشرط الأساسي للتمتع بسائر الحقوق والحريات الأخرى المعترف بها.وشدد على أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان ألقى على عاتق المملكة التزاما باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية والوقائية في سبيل حماية الحق في الحياة والحق في الصحة لحجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من أية مخاطر صحية والقضاء على الأمراض السارية والمعدية.ولفت الضاحي انتباه الدول العربية والإسلامية وجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى ضرورة تفعيل قيم التعاون والتضامن والتفاهم الدولي في مواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته وتحدياته بوصفها أهم وأقصر الطرق لحماية السلام العالمي والتنمية الدولية والمصير الواحد للبشرية.// انتهى //19:52ت م0239

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