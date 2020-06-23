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السعودية اليوم / رئيس هيئة علماء السودان: قرار المملكة موفق ويراعي عدم تعطيل فريضة الحج

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الخرطوم 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس
عد رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح أن قرار المملكة العربية بإقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة هو قرار صائب، ويراعي عدم تعطيل فريضة الحج، ويؤكد حرص القيادة الرشيدة على خدمة ضيوف الرحمن في أصعب الظروف، مع مراعاة حفظ النفس التي تعد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.
وأشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير في خدمة الحجاج والتيسير عليهم والحفاظ على سلامتهم.
// انتهى //
19:37ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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