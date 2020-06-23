السعودية اليوم / سمو الأمير فهد بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة لطلاب وطالبات جامعة تبوك/ إضافة أولى واخيرة

تبوك 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تحيات واعتزاز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله - لخريجي وخريجات الدفعة الرابعة عشرة من جامعة تبوك.وهنأ سموه -خلال رعايته اليوم لحفل تخريج درجتي البكالوريوس والماجستير وخريجي الدبلومات البالغ عددهم ( ٨٩٥٢ ) طالبًا وطالبة الذي أقيم بالمدينة الجامعية بمقر الجامعة- رئيس الجامعة وأعضاءها بهذا الحفل الاستثنائي في هذا العام الاستثنائي, موجهاً تهنئته أيضا للطلاب والطالبات بمناسبة تخرجهم, مؤكدا حاجة البلاد لهم للمشاركة في بناء نهضتها.وأشار سموه إلى مايمر به العالم ككل من وباء، مشيدا بجهود القطاعات المعنية في التعامل مع هذه الجائحة التي سيذكرها التاريخ، منوها بقرار حكومة المملكة المتعلق بحج هذا العام 1441هـ وإقامته بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، الذي يدعو للتفائل دائماً بأن البلاد بمشيئة الله محروسة بحرصه، وحرص أبنائها وبناتها.واستذكر الأمير فهد بن سلطان ماقاله لخريجي وخريجات جامعة فهد بن سلطان بأن دفعتهم جاءت في ظرف استثنائي وتخطته، كما جاءت دفعة خريجي وخريجات جامعة تبوك اليوم.ونوه سموه باهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بالتعليم، واعتزازهما بثمرة هذا النجاح الذي يظهر الآن، حيث إن العلم ضرورة يحتاجها الوطن، مؤكداً أهمية التطوير في التعليم ودوره في النهوض بالأمم، وأهمية التخصصات التقنية في هذا الزمان.واستعرض سموه مراحل التطور التعليمي في المنطقة وقال: "إن هذا الأمر بالنسبة لي أعظم شعور استشعره، ولايوجد شيء يصعد بالبلاد مثل التعليم، موجهاً سموه الحديث لعمداء وعميدات الكليات بالحرص على ترغيب الطالبات والطلاب في التعلم ، وترغيبهم في جامعتهم .// يتبع //18:49ت م0215

عام / سمو الأمير فهد بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة لطلاب وطالبات جامعة تبوك/ إضافة أولى واخيرة

وكان الحفل -الذي أقيم في مقر المدينة الجامعية بمقر الجامعة بحضور معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي وأعضاء مجلس الجامعة ، ومديري الإدارات الحكومية العسكرية والمدنية بالمنطقة، والطلبة والطالبات الأوائل من مختلف التخصصات- قد بُدئ بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الخريجين والخريجات ألقاها بالنيابة عنهم زملائهم الطالب خالد حسن الفيفي والطالبة شهد كمال عجيم، أجزلا فيها الشكر للحكومة الرشيدةِ بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما للعلم وطلابِه في سبيل تحقيق نهضة المملكة في ظلِّ وطنٍ عزيزٍ شامخ.

بعد ذلك شاهد سموه عبر المنصة الإليكترونية عرضاً لنماذج طلابية من خريجي وخريجات الجامعة في سوق العمل، بعدها تشرف خريجو وخريجات الكليات الصحية بأداء القسم أمام سموه.

تلى ذلك كلمة لمعالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي رحب في مستهلها باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها بسمو أمير المنطقة، مؤكداً أن جامعة تبوك عندما صدرت التوجيهات الكريمة بتعليق الدراسة وتعليق الحضور لمقرات العمل استمرت في أداء رسالتها التعليمية عن طريق -التعلم عن بعد- بكل اقتدار ودون أي انقطاع أو تأثر، واستطاعت بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين أن تجتاز هذه المرحلة بنجاح .

وأعلن الدكتور الذيابي تخريج ( 7917 ) طالباً وطالبة ممن أنهوا متطلبات التخرج لدرجة البكالوريوس من الانتظام والانتساب ، و( 108 ) طلاب وطالبات لدرجة الماجستير، و( 941 ) طالباً وطالبة لدرجات الدبلومات المختلفة .

وثمن رئيس جامعة تبوك لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز دعمه للجامعة في جميع الميادين ، وموافقة سموه على رئاسته الفخرية لأوقاف جامعة تبوك ، التي تعد من المشاريع التنموية والحيوية من خلال عوائدها الاستثمارية في الاستدامة المالية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 , ويتوافق مع نظام شؤون الجامعات الجديد .

بعد ذلك أُعلنت أسماء الطلبة والطالبات الأوائل في جميع الدرجات العلمية بمختلف التخصصات.

وفي الختام تسلم سموه من رئيس الجامعة درعاً تذكاريا بهذه المناسبة، كما التقطت الصور التذكارية لسموه مع الطلاب والطالبات.

مما يذكر أن جميع خريجي وخريجات الدفعة الرابعة العشرة وأولياء أمورهم قد حضروا الحفل عبر المنصة الإليكترونية ، وقناة عين الخاصة بوزارة التعليم .

// انتهى //

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