الحكومة البريطانية تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة

2020-06-23

المدائن - واس

أكدت الحكومة البريطانية ادانتها بشدة محاولة ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من ايران استهداف المملكة بصواريخ باليستسة وطائرات مفخخة.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان اليوم : “أدين هذه الاعتداءات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية، واستمرار هجماتهم في اليمن، الأمر الذي يثير مزيداً من الشكوك تجاه مزاعمهم بأنهم يرغبون في السلام”.

وأضاف: “لقد اختارت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وضع مصلحة الشعب اليمني فوق أي اعتبار آخر باتفاقهم يوم أمس على وقف إطلاق النار، وفي حين يُعتقد بأن أكثر من مليون يمني قد أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا، بات من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يوقف الحوثيون القتال ويتيحوا الاستجابة الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة للمضي في جهود إنقاذ حياة اليمنيين”.

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واعترضت قوات التحالف المشتركة – ولله الحمد – صباح اليوم الثلاثاء ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) باتجاه مدينة (الرياض) في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وقبل استهداف الرياض بساعات ، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت مساء يوم الاثنين الموافق (22 يونيو 2020 م) بإطلاق (8) طائرات بدون طيار (مفخخة) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وقد تمكنت قوات التحالف المشتركة – ولله الحمد – من اعتراضها وتدميرها، كما أطلقت الميليشيا الحوثية الإرهابية في صباح اليوم الثلاثاء الموافق (23 يونيو 2020 م) (3) صواريخ باليستية من محافظة (صعده) باتجاه المملكة، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف – ولله الحمد – من اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه مدينة (نجران) وصاروخ باليستي باتجاه مدينة (جيزان ).

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