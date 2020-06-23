مجلس التعاون : إطلاق الحوثي صواريخ بالستية وطائرات مفخخة على المملكة تصعيد خطير

2020-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، التصعيد الخطير الذي نفذته ميليشيات الحوثي، اليوم الثلاثاء، بإطلاق عدد من الصواريخ البالستية وطائرات مفخخة بدون طيار باتجاه الرياض وجيزان ونجران، مستهدفين بها المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وهي لا تستهدف زعزعة أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أمن المنطقة واستقرارها.

إشادة بكفاءة الدفاع الجوي السعودي

وأشاد الأمين العام بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض صواريخ بالستية والطائرات المسيرة المفخخة قبل أن تصل إلى أهدافها، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لما تتخذه من إجراءات كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه ميليشيات الحوثي في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

اعتراض وتدمير صواريخ الحوثي

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، صرح في وقت سابق، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية من (صنعاء) باتجاه مدينة (الرياض) في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأوضح العقيد المالكي استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق صواريخ بالستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة، مبينًا أن هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق (8) طائرات بدون طيار (مفخخة) و(3) صواريخ بالستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.

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تدمير طائرات درون مفخخة

وقبل استهداف الرياض بساعات صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت مساء يوم الاثنين الموافق (22 يونيو 2020 م) بإطلاق (8) طائرات بدون طيار (مفخخة) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وقد تمكنت قوات التحالف المشتركة – ولله الحمد – من اعتراضها وتدميرها، كما أطلقت ميليشيا الحوثي الإرهابية في صباح اليوم الثلاثاء الموافق (23 يونيو 2020 م) (3) صواريخ بالستية من محافظة (صعده) باتجاه المملكة، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف – ولله الحمد – من اعتراض صاروخين بالستيين باتجاه مدينة (نجران) وصاروخ بالستي باتجاه مدينة (جيزان).

وأوضح العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفًا للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبيَّن العقيد المالكي أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار (المفخخة) يؤكد نهج ميليشيا الحوثي المتطرف واللاأخلاقي تجاه المدنيين الأبرياء، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه الرياض

التحالف: تدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه نجران وجازان

أبطال قوات الدفاع الجوي يصدون عدوان المليشيات الحوثية على نجران وجازان فجرًا والرياض صباحًا

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