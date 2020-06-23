السعودية | الأوقاف اليمنية: اقتصار الحج على الداخل يتوافق مع المقاصد الشرعية

شكرا لقرائتكم الأوقاف اليمنية: اقتصار الحج على الداخل يتوافق مع المقاصد الشرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - باركت وزارة الأوقاف اليمنية، قرار وزارة الحج والعمرة السعودية إقامة شعائر الحج لحجاج الداخل، واعتبرته دليلا واضحا على حرص السعودية على الحج، واتساقا مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي حثت على الحفاظ على النفس وحمايتها من الأخطار والأمراض.

وأكد وزير الاوقاف اليمني الدكتور أحمد عطية لـ"العربية.نت"، أن هذا القرار الذي اتخذته وزارة الحج والعمرة السعودية، يدل على حرص السعودية على سلامة الحجاج في مواجهة فيروس كورونا.

وبيّن وزير الاوقاف اليمني أن السعودية عبر تاريخها من عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، تقدم خدمة جليلة يقل نظيرها في التاريخ المعاصر لحجاج بيت الله الحرام، الذين يأتون من ١٨٠ دولة، بلا أي تمييز بسبب اللون أو المذهب أو العرق.

وثمّن الدكتور أحمد عطية باسم اليمن الجهود المتواصلة التي يشرف عليها بشكل مباشر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزارة الحج والعمرة السعودية، مؤكداً دعمه لقرار السعودية بشأن الحج هذا العام.