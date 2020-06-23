، وسط تصعيد مصري.. بدء الاجتماع العربي الطارئ لبحث تطورات سد النهضة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمجلس جامعة الدول على مستوى وزراء الخارجية

بدأت اليوم أعمال الجلسة الثانية للاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول على مستوى وزراء الخارجية العرب المخصصة لمناقشة تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، بناء على طلب مصر؛ وذلك بعد انتهاء الاجتماع الأول الذي خصص لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا.

وألقى وزير الخارجية المصري سامح شكري كلمة أمام الاجتماع، تناول فيها الموقف المصري من السد ومبررات الذهاب بالملف إلى مجلس الأمن الدولي بغية استئناف المفاوضات الثلاثية.سد النهضة