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أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه لن يسمح بالعودة للمملكة من المقيمين إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسمياً وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.
جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين بسؤاله: "مقيم عمل خروج وعودة هل يستطيع العودة قبل انتهائها أو أنه لا يمكن دخول السعودية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا؟"، ليرد الحساب الرسمي بقوله: "أهلاً بك، عزيزي لن يسمح لك بالعودة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسمياً، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول سعدنا بتواصلك".
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال كان المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، مؤكدة أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
فيروس كورونا الجديد
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 06:55 PM
بعد الإعلان رسمياً عن ذلك وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول"الجوازات": لن يسمح بالعودة للمقيمين إلى السعودية إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا
أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه لن يسمح بالعودة للمملكة من المقيمين إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسمياً وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.
جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين بسؤاله: "مقيم عمل خروج وعودة هل يستطيع العودة قبل انتهائها أو أنه لا يمكن دخول السعودية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا؟"، ليرد الحساب الرسمي بقوله: "أهلاً بك، عزيزي لن يسمح لك بالعودة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسمياً، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول سعدنا بتواصلك".
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال كان المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، مؤكدة أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
، "الجوازات": لن يسمح بالعودة للمقيمين إلى السعودية إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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