محمد بن مسعود - الدمام - حرصاً على مصلحة المسلمين وعلى أرواحهم أكد مفتي الجمهورية التونسية، الشيخ عثمان بطيخ صواب قرار السلطات السعودية إقامة موسم حج هذا العام بأعداد محدودة من المقيمين في المملكة من الجنسيات المختلفة، عادًّا ذلك حرصاً على مصلحة المسلمين وعلى أرواحهم.

وقال: إنه بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره لانتشار وباء "كوفيد 19"، وارتفاع عدد الإصابات به وعدد الوفيات، فإنه من الحكمة تجنيب الناس هذا العام أسباب التجمع والازدحام؛ حفاظاً على أرواحهم، وهو من صميم ما دعا إليه الدين الحنيف في قوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}، وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}.

وسأل سماحة المفتي في ختام حديثه الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 06:46 PM حرصاً على مصلحة المسلمين وعلى أرواحهم Advertisements مفتي تونس يؤكد صواب قرار سلطات المملكة إقامة موسم حج هذا العام بأعداد محدودة من المقيمين مفتي تونس يؤكد صواب قرار سلطات المملكة إقامة موسم حج هذا العام بأعداد محدودة من المقيمين أكد مفتي الجمهورية التونسية، الشيخ عثمان بطيخ صواب قرار السلطات السعودية إقامة موسم حج هذا العام بأعداد محدودة من المقيمين في المملكة من الجنسيات المختلفة، عادًّا ذلك حرصاً على مصلحة المسلمين وعلى أرواحهم.

وقال: إنه بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره لانتشار وباء "كوفيد 19"، وارتفاع عدد الإصابات به وعدد الوفيات، فإنه من الحكمة تجنيب الناس هذا العام أسباب التجمع والازدحام؛ حفاظاً على أرواحهم، وهو من صميم ما دعا إليه الدين الحنيف في قوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}، وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}.

وسأل سماحة المفتي في ختام حديثه الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين لما فيه خير الإسلام والمسلمين. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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