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أدانت الحكومة الأردنية اليوم، قيام ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق السكنية والمدنيين بمدن الرياض ونجران وجيزان بالمملكة العربية السعودية، عبر إطلاق عدد من الطائرات المفخخة بدون طيار وعدد من الصواريخ الباليستية، التي اعترضتها وأسقطتها القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن جميعاً.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير ضيف الله الفايز، تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، واستنكار هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين.
وشدد في بيان صحفي، أن أمن البلدين واحد ولا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة ككل.
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 06:40 PM
أدانت إطلاق الحوثي طائرات مفخخة على المملكة
أدانت الحكومة الأردنية اليوم، قيام ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق السكنية والمدنيين بمدن الرياض ونجران وجيزان بالمملكة العربية السعودية، عبر إطلاق عدد من الطائرات المفخخة بدون طيار وعدد من الصواريخ الباليستية، التي اعترضتها وأسقطتها القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن جميعاً.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير ضيف الله الفايز، تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، واستنكار هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين.
وشدد في بيان صحفي، أن أمن البلدين واحد ولا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة ككل.
، الأردن: أي تهديد لأمن السعودية تهديد لأمن واستقرار المنطقة ككل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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