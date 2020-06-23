- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أدانت الحكومة البريطانية بشدة محاولة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران استهداف المملكة بصواريخ بالستية وطائرات مفخخة.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان اليوم: "أدين هذه الاعتداءات الأخيرة التي شنّها الحوثيون على السعودية، واستمرار هجماتهم في اليمن، الأمر الذي يثير مزيداً من الشكوك تجاه مزاعمهم بأنهم يرغبون في السلام".
وأضاف: "لقد اختارت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وضع مصلحة الشعب اليمني فوق أي اعتبار آخر باتفاقهم يوم أمس على وقف إطلاق النار، وفي حين يُعتقد بأن أكثر من مليون يمني قد أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا، بات من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يوقف الحوثيون القتال، ويتيحوا الاستجابة الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة للمضي في جهود إنقاذ حياة اليمنيين".
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 06:38 PM
أدانت استهداف المليشيات المملكة بطائرات مفخخة وصواريخ بالستية
أدانت الحكومة البريطانية بشدة محاولة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران استهداف المملكة بصواريخ بالستية وطائرات مفخخة.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان اليوم: "أدين هذه الاعتداءات الأخيرة التي شنّها الحوثيون على السعودية، واستمرار هجماتهم في اليمن، الأمر الذي يثير مزيداً من الشكوك تجاه مزاعمهم بأنهم يرغبون في السلام".
وأضاف: "لقد اختارت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وضع مصلحة الشعب اليمني فوق أي اعتبار آخر باتفاقهم يوم أمس على وقف إطلاق النار، وفي حين يُعتقد بأن أكثر من مليون يمني قد أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا، بات من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يوقف الحوثيون القتال، ويتيحوا الاستجابة الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة للمضي في جهود إنقاذ حياة اليمنيين".
، بريطانيا: شكوكنا تزداد يومياً في مزاعم الحوثيين برغبتهم في السلام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: شكوكنا تزداد يومياً في مزاعم الحوثيين برغبتهم في السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.