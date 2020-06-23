شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات: لا عودة للمقيمين إلا بعد إعلان انتهاء أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت "الجوازات السعودية "، أنه لن يسمح بالعودة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسمياً، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول .

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