شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا للحوثيين : برهنوا على جديتكم بشأن السلام والان نبدء بالتفاصيل

أدان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اعتداء الحوثيين على الرياض باستخدام طائرة مسيّرة (درون)، وحثهم على برهنة مدى جديتهم بشأن السلام في اليمن .

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