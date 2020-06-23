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جازان تسجل 47 إصابة جديدة بـ كورونا .. وتعافي 18 حالة
بيش سجلت 14 إصابة وأبو عريش 5 إصابات
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد - جازان
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة جازان.
وأوضحت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رُصدت في 10 مدن، حيث سجلت جازان 17 إصابة، وبيش 14 إصابات، وأبو عريش 5 إصابات، وصامطة 3 إصابات، والعيدابي 3 إصابات، وصبيا إصابة واحدة، وأحد المسارحة إصابة واحدة، والدرب إصابة واحدة، والدائر إصابة واحدة، والحرث إصابة واحدة.
من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 18 حالة شفاء، وحالتي وفاة في كل من جازان والعارضة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 1917 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1482 حالة، وبلغ عدد الوفيات 22 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 413 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3139 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 164144 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 109885 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1346 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 52913 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2122 حالة.
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