2020-06-23

معلومات عن دور حامية إسماعيل داغيغي في الهجوم على أرامكو

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

كشفت المقاومة الإيرانية معلومات عن جانب جديد من هجوم إيران على أرامكو السعودية العام الماضي، ويأتي ذلك بعد أيام من تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير لمجلس الأمن، أن الصواريخ التي استخدمت لمهاجمة السعودية كانت إيرانية.

وبحسب المعلومات الجديدة فإن صواريخ كروز التي تم إطلاقها على مصفاة أرامكو على الأراضي السعودية جاءت من قِبل وحدة الصواريخ البحرية التابعة للحرس الإيراني.

وحصلت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة على هذه المعلومات من داخل إيران، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI، والذي ترأسه السيدة مريم رجوي.

حامية إسماعيل داغيغي العسكرية:

وقال التقرير: يقع موقع مركز الصواريخ خلف ثكنات الحرس الإيراني مباشرةً، والمعروف باسم حامية إسماعيل داغيغي العسكرية، وهي تقع على بعد بضع دقائق من طريق أغاجاري إلى بهبهان في جنوب العميدية، في محافظة خوزستان، جنوب غرب إيران.

وتنتمي هذه الحامية إلى المنطقة الثالثة من بحرية الحرس الثوري الإيراني، وهي تقع على دقائق من قاعدة العميدية، موقع عملية إطلاق الصواريخ على أرامكو وفقًا لصورة القمر الصناعي المرفقة والتي نشرها لمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وللوصول إلى مركز الصواريخ، يجب على المرء أن يدخل حامية إسماعيل داغيغي، وبعد نحو 5 كم على الطريق تجد موقع مركز الصواريخ.

وهناك سلسلة جبلية خلف الحامية وطريق يمر من الجزء الخلفي للحامية إلى الجبال، وتُظهر صورة القمر الصناعي موقع الأنفاق الصاروخية وأحياء تخزين الذخيرة داخل الجبال.

وتابع التقرير: هذا الموقع هو خط الدفاع الثاني لبحرية الحرس الإيراني، ويضم مجموعة متنوعة من صواريخ الحرس الثوري الإيراني والذخيرة الثقيلة والخفيفة.

وأضاف: ويتم تخزين الصواريخ الكبيرة على القضبان المتحركة داخل النفق، ولإطلاق هذه الصواريخ، يتم تحريكها على القضبان استعدادًا لإطلاقها.

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قائد المنطقة البحرية الثالثة:

وقائد المنطقة البحرية الثالثة التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني هو العميد الإيراني عمرو الله نوزاري، الذي حل محل العميد ياد بادين منذ سبتمبر 2019.

ضلوع روحاني وخامنئي في الهجوم:

وأشار التقرير إلى معلومات استخبارتية سابقة أكدت على أن قرار الهجوم على أرامكو اتُخذ في المجلس الأعلى للأمن القومي (SNSC)، برئاسة رئيس النظام حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، وأن المرشد علي خامنئي هو صاحب قرار الهجوم.

واختتم التقرير قائلًا: إن ما كشفت عنه المقاومة الإيرانية، إلى جانب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، يؤكد مرة أخرى على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات ضد النظام الإيراني الإرهابي لمنع المزيد من الأزمات والفوضى في الشرق الأوسط.

رويترز: هجوم أرامكو تم بموافقة خامنئي

تقرير مجلس الأمن:

ويُذكر أنه بعد عدة أشهر على التحقيقات، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن صواريخ كروز التي هجومت بها منشآت أرامكو النفطية العام الماضي أصلها إيراني، مضيفًا أن هناك خصائص في التصميم مشابهة لتلك التي أنتجها كيان تجاري في إيران، أو تحمل علامات فارسية، وأن بعضها تم تحويله إلى إيران بين فبراير 2016 وإبريل 2018.

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