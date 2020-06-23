أهالي عسير يشكون انقطاع المياه .. طوابير للحجز والحصول على صهريج

2020-06-23

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تشهد منطقة عسير كل صيف أزمة لدى كثير من سكان المنطقة والمصطافين للمنطقة بسبب قلة المياه وكثرة الطلب، حيث شهدت بعض الأحياء مثل مدينة سلطان والمحالة وحي الموظفين وغيرها من الأحياء بالمنطقة ومحافظات المنطقة زيادة في طلب صهاريج المياه.

وتشهد محطة مدينة سلطان بأبها كثافة كبيرة من المواطنين بعد انقطاع المياه عن المنازل، حيث الاصطفاف في طوابير الانتظار للحصول على صهريج مياه من المحطة التي توفر المياه لبعض أحياء مدينة أبها.

“متابعات الخليج 365” التقت بعدد من المواطنين من سكان عدد من الأحياء المتضررة، حيث قال هادي عسيري من سكان حي البديع: إن المياه انقطعت عن منزله من شهر، وإذا جاءت تكون ضعيفة جدًا، ونضطر للذهاب لحجز صهريج مياه، كما نعاني في طلب صهريج عن طريق الموقع.

وقال بندر أحمد: “أنا أحد سكان مدينة سلطان، ولا يوجد لدينا شبكة مياه، ونضطر لحجز المياه عن طريق صهاريج المياه، حيث تم إلزامنا من المحطة بالحجز عن طريق موقع شركة المياه الوطني، الفرع الإلكتروني لخدمات العملاء وطلب صهريج إلا أننا واجهنا مشكلة في الموقع عند الطلب حيث تظهر لنا رسالة حدث خطأ يرجى المحاولة لاحقًا.

وأضاف: استبشرنا خيرًا بموقع شركة الشركة الوطنية للمياه، ولكن الموقع ضعيف جدًا، يحتاج لحل الإشكاليات التي تواجه العميل، حيث فوجئنا هذه الأيام بوجود أزمة مياه حقيقية نأمل انفراجها وعودة طريقة الحجز السابقة عن طريق المحطة.

سعد القحطاني أحد سكان مدينة سلطان يقول: نعاني من الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني حيث نضطر إلى الذهاب لمحطة خميس مشيط وأخذ المياه من هناك، ولكن نتفاجأ برفع سعر المياه من قبل أصحاب الصهاريج حيث نضطر لأخذها لانقطاع الماء عن منازلنا.

أما أم محمد وهي امرأة كبيرة في السن فتقول: “ذهبت للمحطة لأخذ الماء لمنزلي فرفض الموظف إعطائي إلا عن طريق التسجيل عن طريق الفرع الإلكتروني لخدمات العملاء للشركة الوطنية، وأنا لا أعرف كيف الطريقة حيث نطالب المسؤولين بمراعاة كبار السن وأصحاب الظروف الخاصة”.

“متابعات الخليج 365” تواصلت مع المهندس محمد آل حيدان المدير العام لخدمات المياه بمنطقة عسير الذي أكد أن هناك فريق عمل من الشركة لإدارة الصهاريج، ويعملون على حل المشاكل والأعطال حيث إن أي نظام في أي مكان في العالم أو في أي إدارة يكون في البداية فيه خلل ونحاول نصوّب الخطأ.

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وأضاف آل حيدان: “يوجد لدينا مشكلة في زيادة عدد المصطافين والأعداد الموجودة، حيث إن الطلب أكثر من العرض”.

في سياق متصل أكد مصدر بمياه عسير لـ”متابعات الخليج 365“، أن كميات المياه التي تحتاجها المنطقة كبيرة خلال فصل الصيف حيث تحتاج منطقة عسير إلى ٥٩٠ ألف متر مكعب يوميًا من المياه، وضخ المياه الآن، ٢٧٠ ألف فقط، مضيفا أن المشكلة لن تحل إلا بعد تشغيل محطة الشقيق ٣ .

وأضاف المصدر أن محطة شرق أبها بمدينة سلطان تشهد إقبالًا كبيرًا حيث يوجد لدينا طلبات انتظار حوالي ٤٧٠ طلب انتظار خلال اليومين الماضيين، مضيفًا أن محطة شرق أبها بمدينة سلطان تضخ يوميًا من ٩ إلى ١٠ آلاف متر في اليوم من المياه، وسبب المشكلة يعود إلى نقص كميات المياه.

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