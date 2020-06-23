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أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة نجحت بشكل مقبول في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، موضحًا أنه سيتم إعادة فتح دور العبادة لأداء كافة الشعائر اليومية بدءًا من السبت المقبل مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة واستمرار تعليق صلاة الجماعة يوم الجمعة.
وأفاد الدكتور مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اليوم بأن اللجنة قررت فتح دور السينمات والمسارح والمطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية مع الاستمرار بغلق دور المناسبات والحدائق والشواطئ العامة واستمرار عمل وسائل النقل والمواصلات العامة والنقل الجماعي حتى منتصف الليل، على أن تبدأ معاودة العمل من الساعة الرابعة صباحًا.
فيروس كورونا الجديد
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 05:24 PM
واستمرار تعليق صلاة الجماعة يوم الجمعةمصر.. فتح المساجد والنوادي الرياضية والمسارح اعتبارًا من السبت المقبل
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة نجحت بشكل مقبول في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، موضحًا أنه سيتم إعادة فتح دور العبادة لأداء كافة الشعائر اليومية بدءًا من السبت المقبل مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة واستمرار تعليق صلاة الجماعة يوم الجمعة.
وأفاد الدكتور مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اليوم بأن اللجنة قررت فتح دور السينمات والمسارح والمطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية مع الاستمرار بغلق دور المناسبات والحدائق والشواطئ العامة واستمرار عمل وسائل النقل والمواصلات العامة والنقل الجماعي حتى منتصف الليل، على أن تبدأ معاودة العمل من الساعة الرابعة صباحًا.
، مصر.. فتح المساجد والنوادي الرياضية والمسارح اعتبارًا من السبت المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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