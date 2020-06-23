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أعلن المصنف أولاً عالميًا في التنس، الصربي نوفاك دجوكوفيتش في بيان اليوم الثلاثاء، أن نتيجة خضوعه لفحص كوفيد-19 جاءت إيجابية.
ووفق "روسيا اليوم" فقد الخليج 365 أن أصيب أيضًا الكرواتي بورنا تشوريتش، والبلغاري غريغور ديميتروف، والصربي فيكتور ترويتشكي، بفيروس كورونا، بعد المشاركة في بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية خلال الأيام السابقة.
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يضرب المصنف الأول على العالم في التنسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-23
أعلن المصنف أولاً عالميًا في التنس، الصربي نوفاك دجوكوفيتش في بيان اليوم الثلاثاء، أن نتيجة خضوعه لفحص كوفيد-19 جاءت إيجابية.
ووفق "روسيا اليوم" فقد الخليج 365 أن أصيب أيضًا الكرواتي بورنا تشوريتش، والبلغاري غريغور ديميتروف، والصربي فيكتور ترويتشكي، بفيروس كورونا، بعد المشاركة في بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية خلال الأيام السابقة.
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
04:12 PM
بعد إصابة زملائه عقب بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية
أعلن المصنف أولاً عالميًا في التنس، الصربي نوفاك دجوكوفيتش في بيان اليوم الثلاثاء، أن نتيجة خضوعه لفحص كوفيد-19 جاءت إيجابية.
ووفق "روسيا اليوم" فقد الخليج 365 أن أصيب أيضًا الكرواتي بورنا تشوريتش، والبلغاري غريغور ديميتروف، والصربي فيكتور ترويتشكي، بفيروس كورونا، بعد المشاركة في بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية خلال الأيام السابقة.
، "كورونا" يضرب المصنف الأول على العالم في التنس ،
المصدر : الخليج 365
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