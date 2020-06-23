، صحيفة: هذا موعد إعلان استحواذ الصندوق السعودي على نادي نيوكاسل ،

محمد بن مسعود - الدمام - مسؤولو الدوري الإنجليزي يستعدون للإعلان عن الصفقة الجديدة

اقترب صندوق الاستثمار العام السعودي من إنهاء صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك حسب ما ذكرت تقارير إنجليزية.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أوردت صحيفة "ديلي ميل"، أن مسؤولي الدوري الإنجليزي، يستعدون للإعلان عن الصفقة الجديدة، والمتوقع موافقتهم على إتمامها.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع صدور قرار رسمي بشأن صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على ملكية نادي نيوكاسل، خلال هذا الأسبوع، موضحةً أن الصفقة ستكلف الجانب السعودي 300 مليون جنيه إسترليني.صندوق الاستثمار العام