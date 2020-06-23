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اقترب صندوق الاستثمار العام السعودي من إنهاء صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك حسب ما ذكرت تقارير إنجليزية.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، أوردت صحيفة "ديلي ميل"، أن مسؤولي الدوري الإنجليزي، يستعدون للإعلان عن الصفقة الجديدة، والمتوقع موافقتهم على إتمامها.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع صدور قرار رسمي بشأن صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على ملكية نادي نيوكاسل، خلال هذا الأسبوع، موضحةً أن الصفقة ستكلف الجانب السعودي 300 مليون جنيه إسترليني.صندوق الاستثمار العام
صحيفة: هذا موعد إعلان استحواذ الصندوق السعودي على نادي نيوكاسلأيمن حسن الخليج 365 2020-06-23
اقترب صندوق الاستثمار العام السعودي من إنهاء صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك حسب ما ذكرت تقارير إنجليزية.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، أوردت صحيفة "ديلي ميل"، أن مسؤولي الدوري الإنجليزي، يستعدون للإعلان عن الصفقة الجديدة، والمتوقع موافقتهم على إتمامها.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع صدور قرار رسمي بشأن صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على ملكية نادي نيوكاسل، خلال هذا الأسبوع، موضحةً أن الصفقة ستكلف الجانب السعودي 300 مليون جنيه إسترليني.
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
02:53 PM
مسؤولو الدوري الإنجليزي يستعدون للإعلان عن الصفقة الجديدة
اقترب صندوق الاستثمار العام السعودي من إنهاء صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك حسب ما ذكرت تقارير إنجليزية.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، أوردت صحيفة "ديلي ميل"، أن مسؤولي الدوري الإنجليزي، يستعدون للإعلان عن الصفقة الجديدة، والمتوقع موافقتهم على إتمامها.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع صدور قرار رسمي بشأن صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على ملكية نادي نيوكاسل، خلال هذا الأسبوع، موضحةً أن الصفقة ستكلف الجانب السعودي 300 مليون جنيه إسترليني.
، صحيفة: هذا موعد إعلان استحواذ الصندوق السعودي على نادي نيوكاسل ،
المصدر : الخليج 365
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