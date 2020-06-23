، احتجاز "بريطاني" يعمل بمجال الإغاثة في إدلب ،

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وجماعة إغاثة إسلامية، وناشطون في المنطقة، اليوم (الثلاثاء)؛ بأن تنظيم هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) في شمال غرب سوريا احتجز مساء أمس البريطاني توقير شريف، الذي يعمل لحساب جماعة الإغاثة.
من جهتهم ذكر ناشطون في المنطقة أن توقير شريف الذي يعمل مع جماعة "لايف أبديتس" احتُجز في بلدة أطمة الواقعة في شمال محافظة إدلب قرب الحدود التركية؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جانبها بيّنت "لايف أبديتس" على صفحتها على "انستجرام"، أن هيئة تحرير الشام اختطفت أحد أفرادها نحو الساعة 9:30 مساء أمس ونقلته إلى موقع غير معلوم.
وتصف "لايف أبديتس" نفسها على صفحتها على "فيسبوك" بأنها منظمة خيرية إسلامية غربية تدعم النازحين في سوريا.
ولم يتضح على الفور الدافع وراء احتجاز البريطاني.
أظهر مقطع للمنظمة على "يوتيوب" أن "شريف" يعيش في سوريا منذ 2013.
احتجاز "بريطاني" يعمل بمجال الإغاثة في إدلبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-23
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وجماعة إغاثة إسلامية، وناشطون في المنطقة، اليوم (الثلاثاء)؛ بأن تنظيم هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) في شمال غرب سوريا احتجز مساء أمس البريطاني توقير شريف، الذي يعمل لحساب جماعة الإغاثة.
من جهتهم ذكر ناشطون في المنطقة أن توقير شريف الذي يعمل مع جماعة "لايف أبديتس" احتُجز في بلدة أطمة الواقعة في شمال محافظة إدلب قرب الحدود التركية؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جانبها بيّنت "لايف أبديتس" على صفحتها على "انستجرام"، أن هيئة تحرير الشام اختطفت أحد أفرادها نحو الساعة 9:30 مساء أمس ونقلته إلى موقع غير معلوم.
وتصف "لايف أبديتس" نفسها على صفحتها على "فيسبوك" بأنها منظمة خيرية إسلامية غربية تدعم النازحين في سوريا.
ولم يتضح على الفور الدافع وراء احتجاز البريطاني.
أظهر مقطع للمنظمة على "يوتيوب" أن "شريف" يعيش في سوريا منذ 2013.
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
04:20 PM
"هيئة تحرير الشام" نقلته لمكان مجهول
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وجماعة إغاثة إسلامية، وناشطون في المنطقة، اليوم (الثلاثاء)؛ بأن تنظيم هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) في شمال غرب سوريا احتجز مساء أمس البريطاني توقير شريف، الذي يعمل لحساب جماعة الإغاثة.
من جهتهم ذكر ناشطون في المنطقة أن توقير شريف الذي يعمل مع جماعة "لايف أبديتس" احتُجز في بلدة أطمة الواقعة في شمال محافظة إدلب قرب الحدود التركية؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جانبها بيّنت "لايف أبديتس" على صفحتها على "انستجرام"، أن هيئة تحرير الشام اختطفت أحد أفرادها نحو الساعة 9:30 مساء أمس ونقلته إلى موقع غير معلوم.
وتصف "لايف أبديتس" نفسها على صفحتها على "فيسبوك" بأنها منظمة خيرية إسلامية غربية تدعم النازحين في سوريا.
ولم يتضح على الفور الدافع وراء احتجاز البريطاني.
أظهر مقطع للمنظمة على "يوتيوب" أن "شريف" يعيش في سوريا منذ 2013.
، احتجاز "بريطاني" يعمل بمجال الإغاثة في إدلب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه يوتيوب
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