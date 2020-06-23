شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سلطنة عمان تتصدر الملفات الساخنة .. تحرك جديد من يوسف بن علوي مع إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١٥ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أجرى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي، الاثنين، تحركًا جديدًا مع إيران، على وقع الأوضاع الساخنة والتطورات في المنطقة.

وبحث يوسف بن علوي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وإيران والأوضاع في المنطقة.

وتم خلال الحوار بين "بن علوي" و"ظريف" بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي، والتأكيد على استمرار المشاورات الثنائية.

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ولم توضح وسائل الإعلام الإيرانية أو العمانية مزيدًا من التفاصيل حول المباحثات الثنائية المغلقة بين يوسف بن علوي وجواد ظريف، فيما تأتي المباحثات على وقع الأوضاع الساخنة في المنطقة ومياه الخليج العربي.

وفي السياق، قال يحيى صفوي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية، إن علاقة بلاده مع الإمارات تحسنت، مؤكدًا استعداد بلاده للحوار مع السعودية.

وقال "صفوي": إن "علاقتنا مع الإمارات شهدت تحسنًا ومواقف أبوظبي تجاهنا تغيرت، ومستعدون للحوار مع السعودية دون شروط مسبقة إذا وافقت على ذلك".

وختم المسؤول الإيراني، بقوله: أنه "على الرياض الاعتراف بفشل حربها في اليمن واتباع سياسة جديدة، ما يحدث باليمن فوضى عسكرية عبثية تتحمل السعودية مسؤوليتها أولًا".