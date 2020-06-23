شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ... مفاجأة جديدة بشأن نسبة الوافدين المقلقة في سلطنة عمان ... "تفاصيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٥٦ مساءً (الخليج 365_خاص)
كشفت مصادر عمانية رسمية ، عن مفاجأة جديدة بشأن نسبة الوافدين في السلطنة والتي كانت مقلقة للجهات الرسمية خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت "الساعة السكانية" ، أن إجمالي عدد سكان السلطنة حتى الأحد الماضي 21 يونيو/حزيران 2020م بلغ 4 ملايين و590 ألفًا ، و100 نسمة .
وشكل العمانيون ما نسبته 59.20% من إجمالي العدد بمليونين و717 ألفًا ، و930 مواطنًا ومواطنة، وبلغ عدد الوافدين مليونًا و872 ألفًا، و170 وافدًا ووافدة بنسبة 40.80% .
ووفق الإحصائيات ؛ فإن السكان العمانيين، يشملون كل عماني على قيد الحياة ويحمل وثيقة رسمية سارية المفعول أو منتهية ولم تتجاوز مدة انتهائها عشر سنوات .
وحول السكان الوافدين ، فإنهم يشملون جميع المقيمين في السلطنة دون الملتحقين الذين يحملون تأشيرات صالحة ، ولا يشترط وجودهم داخل السلطنة خلال المدة المسموح بها قانونًا .
الجدير بالذكر أن الرصد اليومي للعدد الفعلي لسكان السلطنة من واقع سجلات شرطة عمان السلطانية ، فيما تستهدف سلطنة عمان خفض نسب الوافدين أمام العمانيين .
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