شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ... مفاجأة جديدة بشأن نسبة الوافدين المقلقة في سلطنة عمان ... "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٥٦ مساءً (الخليج 365_خاص)

كشفت مصادر عمانية رسمية ، عن مفاجأة جديدة بشأن نسبة الوافدين في السلطنة والتي كانت مقلقة للجهات الرسمية خلال الفترة الأخيرة .

وأوضحت "الساعة السكانية" ، أن إجمالي عدد سكان السلطنة حتى الأحد الماضي 21 يونيو/حزيران 2020م بلغ 4 ملايين و590 ألفًا ، و100 نسمة .

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وشكل العمانيون ما نسبته 59.20% من إجمالي العدد بمليونين و717 ألفًا ، و930 مواطنًا ومواطنة، وبلغ عدد الوافدين مليونًا و872 ألفًا، و170 وافدًا ووافدة بنسبة 40.80% .

ووفق الإحصائيات ؛ فإن السكان العمانيين، يشملون كل عماني على قيد الحياة ويحمل وثيقة رسمية سارية المفعول أو منتهية ولم تتجاوز مدة انتهائها عشر سنوات .

وحول السكان الوافدين ، فإنهم يشملون جميع المقيمين في السلطنة دون الملتحقين الذين يحملون تأشيرات صالحة ، ولا يشترط وجودهم داخل السلطنة خلال المدة المسموح بها قانونًا .

الجدير بالذكر أن الرصد اليومي للعدد الفعلي لسكان السلطنة من واقع سجلات شرطة عمان السلطانية ، فيما تستهدف سلطنة عمان خفض نسب الوافدين أمام العمانيين .