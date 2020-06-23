شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل اختفاء أحد منسوبي حرس الحدود بعد مكالمة "الحقني بموت عطش" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تواصل الفرق التطوية والجهات المختصة، البحث عن مفقود عشريني اختفى منذ 4 أيام في محافظة قلوة بمنطقة الباحة.
وأوضحت أسرة المفقود، أنهم فقدوا الاتصال به عصر السبت الماضي، إذ قال لشقيقه " الحقني بموت عطش"، وذكر أنه أمام جبل أو على جبل، فلم يكن الصوت واضحًا .
وأشارت إلى أنه تم إبلاغ مركز الشرطة، والعثور على مركبته في نفس الليلة عالقة في طريق ترابي بـ”كروان”، ووُجد المفتاح في داخلها دون أي دلالات أخرى.
وأكدت الأسرة أن المفقود الثانية والعشرين من عمره، ويعمل في قطاع حرس الحدود بمحافظة الليث.
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