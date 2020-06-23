شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، القصيم، وحائل.
كما توقعت الهيئة استمرار نشاط الرياح السطحية كذلك على طول الساحل الغربي. وسماء غائمة جزئياًتتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.
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