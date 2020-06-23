"المنيع": خدمة بيت الله تقتضي تجنيب المسلمين الضرر (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أشاد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، بقرار المملكة فيما يخص اقتصار موسم الحج على المتواجدين داخل أراضيها. أشاد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، بقرار المملكة فيما يخص اقتصار موسم الحج على المتواجدين داخل أراضيها. وقال في تصريحات تلفزيونية: خدمة بيت الله الحرام تقتضي تجنيب المسلمين الضرر. وكان قرار المملكة لقى تأييدًا عربيًا واسعا ومن الدول الإسلامية في ظل جائحة كورونا.

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