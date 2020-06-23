شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. غرفة جدة تؤكد عدم تغير الأسعار في الصالونات النسائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أكدت رئيسة لجنة التزيين النسائي بغرفة جدة أن الأسعار في الصالونات النسائية لم تتغير.
وأضافت، خلال مداخلة لها بقناة الإخبارية، أن الصالونات حريصة على تقديم أسعار مخفضة خاصة بعد فترة التوقف التى طالت أغلب القطاعات خلال الفترة الماضية.
ونوهت بأن الصالونات النسائية كانت من القطاعات الأكثر تأثرًا بفترة التوقف نظرًا لكون أن أغلب العاملين بها من الوافدين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. غرفة جدة تؤكد عدم تغير الأسعار في الصالونات النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.