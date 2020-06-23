شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. غرفة جدة تؤكد عدم تغير الأسعار في الصالونات النسائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أكدت رئيسة لجنة التزيين النسائي بغرفة جدة أن الأسعار في الصالونات النسائية لم تتغير.

وأضافت، خلال مداخلة لها بقناة الإخبارية، أن الصالونات حريصة على تقديم أسعار مخفضة خاصة بعد فترة التوقف التى طالت أغلب القطاعات خلال الفترة الماضية.

ونوهت بأن الصالونات النسائية كانت من القطاعات الأكثر تأثرًا بفترة التوقف نظرًا لكون أن أغلب العاملين بها من الوافدين.