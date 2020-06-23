شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدام الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل الأحساء، القطيف، بقيق؛ فيما تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساءً.