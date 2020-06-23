شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تتراجع بشكل كبير في عدد الإصابات بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تراجعت مدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، بشكل كبير في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث سجلت 299 إصابة من الإصابات الجديدة.

وفي وقت سابق، تخطت الرياض تسجيل أكثر من ألفين إصابة في اليوم الواحد، وذلك حين سجلت قبل 6 أيام 2731 إصابة متصدرة مدن المملكة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، اليوم، عن تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ فيما سجلت مدينة جدة أعلى إصابة في الحالات الجديدة بـ 393 إصابة.