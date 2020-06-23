شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للملك سعود بالظفائر في مصر عام 1925 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): نشر حساب الملك سعود صورة تاريخية للملك سعود وهو موجود بمصر والتي يعود تاريخها إلى 1925. نشر حساب الملك سعود صورة تاريخية للملك سعود وهو موجود بمصر والتي يعود تاريخها إلى 1925. وأظهرت الصورة الملك سعود رحمه الله بالظفائر الشهيرة، ومعه عدد من المصريين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة تاريخية للملك سعود بالظفائر في مصر عام 1925 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.