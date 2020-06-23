شكرا لمتابعة خبر عن جامعة أم القرى توضح آخر موعد للاعتذار عن الفصل الصيفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نوهت عمادة القبول والتسجيل في جامعة أم القرى، أن آخر موعد للاعتذار عن الفصل الصيفي الخميس 11 / 11 / 1441هـ، عبر بوابة الطالب الأكاديمية. نوهت عمادة القبول والتسجيل في جامعة أم القرى، أن آخر موعد للاعتذار عن الفصل الصيفي الخميس 11 / 11 / 1441هـ، عبر بوابة الطالب الأكاديمية. ونشرت الجامعة، التقويم الزمني للفصل الدراسي الصيفي 1441هـ كالآتي:

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