شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 18 مستشفى لتقييم دراسة فاعلية العلاج بحقن البلازما بالدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مدير مركز الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، اليوم الثلاثاء، أن هناك ١٨ مستشفى لتقييم دراسة فاعلية العلاج بحقن البلازما بالدم، وأكثر من ٨٠ مريضاً يتلقى العلاج، بوجود أكثر من ٤٠٠ متبرعًا.

وأوضح مدير مركز الأورام، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن هناك مؤشرات إيجابية عند إعطاء علاج حقن البلازما بالدم في المراحل الأولية للمريض.