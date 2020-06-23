بالفيديو.. 18 مستشفى لتقييم دراسة فاعلية العلاج بحقن البلازما بالدم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد مدير مركز الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، اليوم الثلاثاء، أن هناك ١٨ مستشفى لتقييم دراسة فاعلية العلاج بحقن البلازما بالدم، وأكثر من ٨٠ مريضاً يتلقى العلاج، بوجود أكثر من ٤٠٠ متبرعًا.
وأوضح مدير مركز الأورام، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن هناك مؤشرات إيجابية عند إعطاء علاج حقن البلازما بالدم في المراحل الأولية للمريض.
#عاجل_السعودية— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 23, 2020
مدير مركز الأورام بـ #مستشفى_الملك_فهد_التخصصي_بالدمام: هناك مؤشرات إيجابية عند إعطاء علاج حقن البلازما بالدم في المراحل الأولية للمريض.#نعود_بحذر pic.twitter.com/85CvA0oz9S
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