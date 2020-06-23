شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مالكة صالون نسائي: لا توجد آلية أو قائمة بالمسموح والمحظور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثقت مالكة صالون نسائي خلال مقطع فيديو بأنهم لا يملكون آلية يرجعون إليها لمعرفة المسموح والمحظور خلال الجائحة . وثقت مالكة صالون نسائي خلال مقطع فيديو بأنهم لا يملكون آلية يرجعون إليها لمعرفة المسموح والمحظور خلال الجائحة . وتابعت خلال مقطع الفيديو أن الجميع لهم أماكن يتوجهون إليها حتى الأغراض التي يشترونها ارتفع سعرها، مطالبة بعمل ورشة عمل لتعليمهم ما هو الممنوع أو المسموح.

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