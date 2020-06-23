شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة الرابط المتداول بشأن الحصول على منحة أرض من أمانة الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):كشفت أمانة الأحساء، حقيقة ما تم تداوله بشأن رابط للتسجيل للحصول على منحة أرض من الأمانة.
وأكدت الأمانة أن ما يتم تداوله غير صحيح، ولم يصدر عن الأمانة أي شيء رسمي يتعلق بخصوصه.
وأوضحت أن منح الأراض البلدية أصبحت من غير اختصاص الأمانة، في حيث أن الرابط المتداول عبارة عن تسجيل للخدمات التي تقدمها الأمانة عبر بوابتها الإلكترونية فقط.
وأضاف: وأما ما قامت به الأمانة مؤخرًا من قرعة لمنع الأراضي في منح للأوامر السامية.
وأهابت الأمانة، بضرورة تجنب نشر الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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