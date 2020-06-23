شكرا لمتابعة خبر عن بالتفاصيل.. وفاة ثاني طفلة بكورونا بالمملكة وكلماتها الأخيرة تودع أمها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

اختطف الوباء زهرة صغيرة أخرى لم تتجاوز 13 عاما ، لتكون هي الثانية بالمملكة التي توفيت في سن صغير، وذلك بعد 24 يوم من تماثلها الشفاء.

وقالت والدتها والتي تعمل ممرضة بقسم رعاية الحوامل والأمومة تفاصيل وفاة طفلتها، بأنها كانت شديدة الحذر في التعامل مع حالات كورونا باتباع التعليمات الصحية، ولكن بعد إصابتها بالعدوي كإجراء إحترازي عملت مسحات لأفراد أسرتها لتكتشف إصابة 4 منهم، من بينها معصومة التي توفت مؤخرا

وتابعت الأم بأن صدمتها، كبيرة بعد مرور 24 يوما ،على شفاء الأسرة عندما ألم بإبنتها ألم في حلقها وحرارة شديدة مستمرة، إضافة إلى الإسهال والترجيع، لكنها لم تتوقَّع أن تكون هذه الأعراض ناتجةً عن فيروس كورونا، لذا تعاملنا مع حالتها على أنها وعكة صحية، وتم تشخيص إصابتها على أنها التهاب في الحلق والغدد.

ومسحت الأم دموعها وتذكرها لتدهور حالة الطفلة حيث حدث موقف لا تستطيع نسيانه، حيث طلبت منها السماح لأنها نقلت إليها الإصابة بفيروس كورونا، ففاجأتها بقولها: سامحتك يا أمي، لست السبب، فديتك يمه، لا تبكي فأنا لا أتحمل بكاءك. وكانت هذه آخر الكلمات التي قالتها لي".