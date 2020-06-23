شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ فيما سجلت مدينة جدة أعلى إصابة في الحالات الجديدة بـ 393 إصابة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 4710 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 109885 حالة تعافي؛ فيما تم تسجيل 39 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1346 حالة وفاة.

وقال متحدث وزارة الصحة: " نعود بحذر وبعادات جديدة، كالوضوء في المنزل عند الذهاب للمسجد، والابتعاد عن التزاحم عند الدخول والخروج "؛ مضيفًا: " اركب في المقعد الخلفي عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك.. احجز التذاكر إلكترونيًا عند رغبتك في السفر، وننصح بعدم ذهاب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى أماكن الترفيه " .