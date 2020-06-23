صورتان نادرتان لقصر المربع عام 1983م من تصوير أميرة بريطانية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صورتان تاريخيتان نادرتان عن مشهد تاريخي لقصر المربع عام 1938 م / 1357 هـ ، والتي قامت بتصويرها الأميرة أليس كونتس من العائلة المالكة البريطانية أثناء زيارتها المملكة . كشفت صورتان تاريخيتان نادرتان عن مشهد تاريخي لقصر المربع عام 1938 م / 1357 هـ ، والتي قامت بتصويرها الأميرة أليس كونتس من العائلة المالكة البريطانية أثناء زيارتها المملكة . وأظهرت الصورة المعمار التراثي الفريد للقصر الفريد الذي شهد أحداث تاريخية ، حيث كان الملك المؤسس –رحمه الله- يستقبل الوفود ويدير شؤون البلاد .

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