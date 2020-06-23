شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام يُفحم حمد بن جاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):أفحم الأمير سطام بن خالد آل سعود، حمد بن جاسم، مؤكدًا أن الإخوان المسلمين هم من سعوا لبث الفتنة داخل الدول العربية.
وقال الأمير سطام : " من الذي سعى لبث الفتنة داخل الدول العربية من خلال إثارة الشعوب ضد الأنظمة ؟ من الذي يطبل ويبرر تدخل تركيا في الدول العربية ؟ ألم تستخدم الإخوان المسلمين كحصان طروادة للمشروع التركي، الحالة العربية التي تتحدث عنها هي حصاد أفعالكم التي أدت لتحقيق مصالح الإيرانيين والأتراك في المنطقة " .
وكان حمد بن جاسم قد أهان جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن هناك أطرافًا معينة تسعى للوصول إلى الحكم في ليبيا وفي عواصم العالم العربي، متسائلًا لماذا نهاجم تركيا؟ التي تتدخل في شئون الدول العربية.
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