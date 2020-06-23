شكرا لمتابعة خبر عن مواد قانونية يجب التأكد من عدم استغلال أصحاب العمل لها قبل توقيع العقد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يتعرض موظف القطاع الخاص احياناً كثيرة لإجراءات تعسفية من قبل صاحب العمل وأحياناً بإستتغلال مواد قانونية . يتعرض موظف القطاع الخاص احياناً كثيرة لإجراءات تعسفية من قبل صاحب العمل وأحياناً بإستتغلال مواد قانونية . ويجب قبل توقيع عقد العمل التأكد من عدم استغلال اصحاب العمل لبعض المواد في نظام العمل . ومن ابرز هذه المواد ، المادة 58 والخاصة بنقل الموظف في أي مكان ، والمادة 53 والتي تعطي صاحب العمل الحق في فسخ العقد خلال فترة التدريب ولا يمكن للموظف فسخ العقد . كما يجب الحذر من استغلال المادة 77 حيث قد يتضمن العقد تعويض محدد مقابل انهائه ، والمادة 83 وذلك بعدم المنافسة .

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