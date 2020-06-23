شكرا لمتابعة خبر عن ولادة مكة تنقذ حياة سيدة وجنينها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة؛ من انقاذ حياة مريضة في العقد الثالث من عمرها؛ تعاني من حمل مع مشيمة متقدمة ومخترقة لجدار الرحم والمثانة.

وذكر رئيس الفريق الطبي المعالج الدكتور محمود ابو العزم بأن العملية القيصرية أجريت بواسطة تقنية حديثة، نظرا لخطورة الحالة حيث أنها تعاني من مشيمة متقدمة عميقة الانغراس في الرحم والمثانة، وأُجريت لها عمليتين قيصريتين في السابق.

فيما ذكر المدير الطبي بالمستشفى الدكتور هلال المالكي أن تقنية العملية تعتمد على ولادة الجنين بعملية قيصرية مع ترك المشيمة داخل الرحم والسيطرة علي النزيف كمحاولة للحفاظ علي الرحم لصغر عمر المريضة واستغرقت العملية حوالي ساعة وبدون الحاجة لنقل دم للمريض، كما أجريت لها قسطرة وسد الشرايين الرحمية لاختزال الدم الواصل للمشيمة.

Advertisements

علماً بأن المريضة تماثلت للشفاء ولله الحمد وتم اقرار خروجها من المستشفى مع جدولة مواعيد للمتابعة الدورية .

من جهه أخرى ثمن مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور أحمد بن غيث المحمادي جهود الفريق الطبي على هذا الإنجاز الكبير لافتاً إلى أن المستشفى تستقبل حالات الولادات الحرجة وشديدة الخطورة، ويتم التعامل معها بأحدث الطرق العلمية في ظل ما توفره وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من دعم لجميع منشآتها الصحية .