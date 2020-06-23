شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تشغيل رحلات جوية أسبوعية من القاهرة للرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

نفت شركة مصر للطيران الأنباء المتداولة حول إصدارها جدول تشغيلي لبعض الدول العربية ومنها المملكة .

وأكدت في بيان لها أن الجدول المتداول والذي يتضمن "91 رحلة للسعودية و35 رحلة للإمارت و28 رحلة للكويت " أسبوعياً كان قبل الجائحة .

وأشارت أنها تعكف الآن على إعداد جدول الرحلات وفق الإحتياجات الفعلية وبما يتناسب مع قرارات الدول منوهة بمتابعة بياناتها الجديدة عبر موقعها الإلكتروني والمصادر الرسمية .