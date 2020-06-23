شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تشغيل رحلات جوية أسبوعية من القاهرة للرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):نفت شركة مصر للطيران الأنباء المتداولة حول إصدارها جدول تشغيلي لبعض الدول العربية ومنها المملكة .
وأكدت في بيان لها أن الجدول المتداول والذي يتضمن "91 رحلة للسعودية و35 رحلة للإمارت و28 رحلة للكويت " أسبوعياً كان قبل الجائحة .
وأشارت أنها تعكف الآن على إعداد جدول الرحلات وفق الإحتياجات الفعلية وبما يتناسب مع قرارات الدول منوهة بمتابعة بياناتها الجديدة عبر موقعها الإلكتروني والمصادر الرسمية .
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