إغلاق 11 صالون حلاقة بالدمام.. ورصد 79 مخالفة

ضمن تطبيق الإجراءات الوقائية

نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، 422 زيارة تفتيشية لصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية في وسط الدمام. وأسفرت تلك الزيارات عن رصد 79 مخالفة، وإغلاق 11 صالونًا مخالفًا للبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها، بينما تمثلت المخالفات في عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدنٍ في مستوى النظافة العامة. وتسعى الأمانة لتكثيف زياراتها التفتيشية والرقابية؛ بهدف رفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات والوقائية المعتمدة. Advertisements اقرأ أيضا: مصنع جديد لإنتاج 48 ألف كمامة يوميًا في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

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