بالصور.. مدني بريدة يباشر حادث حريق محلات مفروشات

دون وقوع إصابات
باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة، حادث حريق ثلاثة محلات مفروشات تقع وسط المدينة (الجردة).
وقال المتحدث الإعلامي لمدني القصيم، العقيد إبراهيم أبا الخيل، إن مركز التحكم والتوجيه بالدفاع المدني بمدينة بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث صباح اليوم الثلاثاء، مضيفاً أنه تم مباشرة الحريق وإخماده وتنفيذ الجانب الوقائي، دون وقوع إصابات.
وأضاف العقيد أبا الخيل، أن مساحة المحلات الكلية تقدر بـ 1000م وتحتوي على مجموعة من المفروشات وأسرة إسفنجية وخشب، موضحاً أن إجراءات التحقيق لا تزال مستمرة للتأكد من سبب الحريق.
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