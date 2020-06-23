استقبله في مقر إقامته ببيروت..
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد عبدالله بخاري، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته في اليرزة، السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه.
وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات الإقليمية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ ايضا
السفير السعودي في لبنان ينفي تصريحات الـ60 ألف وظيفة للبنانيين بـ«نيوم»
«إغاثي الملك سلمان» يفتتح المرحلة الأولى لمركز «غسيل الكلى» في لبنان
كانت هذه تفاصيل خبر سفير خادم الحرمين في لبنان يبحث مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.