سفير خادم الحرمين في لبنان يبحث مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد عبدالله بخاري، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته في اليرزة، السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات الإقليمية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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