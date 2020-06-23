أمانة عسير تعقم أكثر من 3 آلاف موقع للحد من انتشار كورونا

شملت غسيل الأرصفة والشوارع وواجهات المحلات..

واصلت أمانة منطقة عسير والبلديات الـ33 التابعة لها اتخاذ التدابير البلدية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك من خلال استمرار عملية تعقيم الشوارع والأحياء والمرافق العامة وتطهيرها بجميع مدن ومحافظات منطقة عسير. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن عمليات التعقيم والتطهير شملت غسيل الأرصفة والشوارع وواجهات المحال التجارية والأحياء والمرافق العامة في نحو 3.321 موقع في جميع مدن ومحافظات المنطقة، إضافة إلى تطهير وتعقيم نحو 22 ألف حاوية نفايات، التي باشرها أكثر من 33 ألفًا من الفرق الميدانية والمختصين مدعمين بحوالي 6.452 معدة وآلية مختلفة. Advertisements اقرأ أيضًا: «أمانة عسير» تغلق 8 صوالين حلاقة لمخالفة الإجراءاتِ الاحترازيةَ «أمانة عسير» تضبط ٢٦١ مخالفة وتغلق ٣٦ منشأة تجارية

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