بمدينة أبها.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمدان طعن مواطنًا بخنجر

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني بـ«هادي بن سعود بن مهدي القحطاني» اليوم الثلاثاء 2/11/1441هـ بمدينة أبها بمنطقة عسير.

وأشارت إلى أن القضية تعود إلى قيام القحطاني بقتل مهدي بن هادي بن معيض القحطاني (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه بخنجر عدة طعنات نتج عنه وفاته إثر خلاف بينهما.

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وذكرت أن سلطات الأمن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة.

وتابعت أنه صدر بحق الجاني صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وتأجيل استيفائه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص.

وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهم، وأيد ذلك من مرجعه، وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد ذلك من مرجعه بحق الجاني المذكور، ليتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني اليوم.