منظمة التعاون الإسلامي تدين هجمات الحوثي الإرهابية على المملكة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددًا من الطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية.

وحمّل الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح، المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، مُجدداً دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

التحالف يعترض 8 طائرات بدون طيار مفخخة و3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين بالمملكة

قيادة التحالف: اعترضنا ونتصدى لطائرات حوثية مسيَّرَة تجاه السعودية