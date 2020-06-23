وزارة الصحة: تسجيل 3139 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1346

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 164144، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 4710، ما يرفع الإجمالي إلى 109885.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1346 حالة، بعد تسجيل 39 حالة.