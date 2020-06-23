السعودية اليوم / مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة يفتتح عيادة "تطمن" لتقديم خدمات فحص أعراض "كورونا"



جدة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

افتتح مستشفى الملك عبدالعزيز ضمن منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين عيادة تطمن "Fever clinic" لتقديم خدمة فحص الحالات المشتبهة بإصابة فيروس

وتخدم عيادة "تطمن" جميع شرائح المجتمع من الجنسين ، سواءً أكانوا سعوديين أم مقيمين، إضافة إلى مخالفي نظام الإقامة ، إذ جند المستشفى كوادر مؤهلة لإدارة العيادة التي تعمل على مدار الأسبوع لمدة 24 ساعة يومياً لاستقبال جميع المراجعين بهذه العيادة الموجودة في المستشفى والمراكز الصحية التابعة لها .

// انتهى //

16:53ت م

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جدة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسافتتح مستشفى الملك عبدالعزيز ضمن منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين عيادة تطمن "Fever clinic" لتقديم خدمة فحص الحالات المشتبهة بإصابة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك ضمن 16 عيادة خصصتها صحة جدة في مختلف قطاعاتها ومرافقها الصحية ، ومن الأعراض ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس والسعال ، حيث يجري استقبال حامل الأعرض في المستشفيات التي توجد بها عيادات "تطمن" أو المراكز الصحية من دون تحديد موعد .وتخدم عيادة "تطمن" جميع شرائح المجتمع من الجنسين ، سواءً أكانوا سعوديين أم مقيمين، إضافة إلى مخالفي نظام الإقامة ، إذ جند المستشفى كوادر مؤهلة لإدارة العيادة التي تعمل على مدار الأسبوع لمدة 24 ساعة يومياً لاستقبال جميع المراجعين بهذه العيادة الموجودة في المستشفى والمراكز الصحية التابعة لها .// انتهى //16:53ت م0165

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