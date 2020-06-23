السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يتفقد جامعة حفر الباطن



حفر الباطن 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

تفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، اليوم، جامعة حفر الباطن يرافقه معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني وأمين محافظة حفر الباطن المهندس علي الغامدي وأعضاء اللجنة العليا للتخطيط والمتابعة بالجامعة، .

واطلع سموه، على عرض شامل لمشروع البنية التحتية للمدينة الجامعية ، بحضور مسؤولي المكتب الاستشاري بالجامعة، كما ناقش سموه عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطوير، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

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16:49ت م

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