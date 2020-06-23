السعودية اليوم / صحة الجوف : 8 "عيادات " تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) بالمنطقة



سكاكا 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

خصصت الشؤون الصحية بمنطقة الجوف 8 مراكز لعيادات (تطمن) موزعة بمحافظات المنطقة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس (

وأوضحت صحة الجوف أن المراكز تتواجد بمدينة سكاكا (مركز صحي السوق والمطر ومركز صحي الزهور) وبمحافظة القريات (مركز صحي الحميدية ومركز صحي الرفاع ومركز صحي العيساوية ومركز صحي سكن الحديثة ومستشفى الحديثة العام) ومحافظة دومة الجندل (مركز صحي الصفاة) ومحافظة طبرجل (مركز صحي حدرج والدعيجاء) واستفاد من خدماتها أكثر من 500 شخص منذ بدايتها.

وأشارت صحة الجوف إلى أن عيادات "تطمن" مبادرة أطلقتها وزارة الصحة لخدمة الذين يريدون أن يطمئنوا على صحتهم عند الشعور بأعراض

وكشفت أن تخصيص المركز لاستقبال المراجعين المشتبه بإصابتهم بالفيروس عبر مسارين الأول للفرز البصري يتضمن استيفاء المعلومات والثاني يكون نقطة العلامات الحيوية ذات العلاقة بمرض كورونا، مبينة أن المسار عبارة عن تقييم إكلينيكي عن طريق الطبيب، حيث يتولى جمع المعلومات مثل تاريخ المريض والمعلومات المتعلقة بالأعراض وتاريخ الأسرة وتاريخ المخالطة. والطبيب المختص يحدد مسار المراجعين بعد الحصول على جميع المعلومات سواء أخذ عينة المسح، مما يستدعي تحديد موعد إلى مركز صحي أو عند عدم الحاجة إلى مسحة والعودة للمنزل بعد تزويده بالإرشادات والإجراءات الاحترازية، والرجوع للمركز بمجرد ظهور بعض الأعراض لا سمح الله.

// انتهى //

16:45ت م

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سكاكا 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسخصصت الشؤون الصحية بمنطقة الجوف 8 مراكز لعيادات (تطمن) موزعة بمحافظات المنطقة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس ( كورونا ) وذلك لتقديم الرعاية الطبية بشكل مبكر للمرضى والإسهام في تقليل الإحالات للمستشفيات.وأوضحت صحة الجوف أن المراكز تتواجد بمدينة سكاكا (مركز صحي السوق والمطر ومركز صحي الزهور) وبمحافظة القريات (مركز صحي الحميدية ومركز صحي الرفاع ومركز صحي العيساوية ومركز صحي سكن الحديثة ومستشفى الحديثة العام) ومحافظة دومة الجندل (مركز صحي الصفاة) ومحافظة طبرجل (مركز صحي حدرج والدعيجاء) واستفاد من خدماتها أكثر من 500 شخص منذ بدايتها.وأشارت صحة الجوف إلى أن عيادات "تطمن" مبادرة أطلقتها وزارة الصحة لخدمة الذين يريدون أن يطمئنوا على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 - حيث تمكن طالب الخدمة الذهاب مباشرةً إلى هذه العيادات بدون موعد سابق بدلاً من الذهاب إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات .وكشفت أن تخصيص المركز لاستقبال المراجعين المشتبه بإصابتهم بالفيروس عبر مسارين الأول للفرز البصري يتضمن استيفاء المعلومات والثاني يكون نقطة العلامات الحيوية ذات العلاقة بمرض كورونا، مبينة أن المسار عبارة عن تقييم إكلينيكي عن طريق الطبيب، حيث يتولى جمع المعلومات مثل تاريخ المريض والمعلومات المتعلقة بالأعراض وتاريخ الأسرة وتاريخ المخالطة. والطبيب المختص يحدد مسار المراجعين بعد الحصول على جميع المعلومات سواء أخذ عينة المسح، مما يستدعي تحديد موعد إلى مركز صحي أو عند عدم الحاجة إلى مسحة والعودة للمنزل بعد تزويده بالإرشادات والإجراءات الاحترازية، والرجوع للمركز بمجرد ظهور بعض الأعراض لا سمح الله.// انتهى //16:45ت م0163

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